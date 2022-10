Les petites histoires du vendredi soir Marseille 8e Arrondissement, 21 octobre 2022, Marseille 8e Arrondissement.

35 Traverse de Carthage Théâtre des Calanques Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-10-21 – 2022-10-21

EUR 12 12 Serge Noyelle & Didier Levêque à l’accordéon.



Pas de texte, pas de prétexte, pas de décors, pas de costumes, seuls un musicien complice, accordéoniste et trompettiste – Didier Levêque – et un acteur – performer – Serge Noyelle – Partir de rien, du monde comme il va, improviser tout, le soir même, avec les spectateurs, dans un moment fragile et intense, non reproductible, unique. Comme un retour aux sources des premières expériences de cabaret, de théâtre.



Et le désir de créer chaque soir des histoires instantanées, sans tricherie, sans masque, sans préparation.



Être ensemble, avec une forme décalée où président l’humour et la surprise : Nos petites Histoires du Vendredi Soir !

