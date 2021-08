Les petites histoires du château de Couellan Château de Couellan, 17 septembre 2021, Guitté.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Couellan

En plus de la promenade dans les jardins du château de Couellan et de la visite de la chapelle, samedi et dimanche, à 15h et 16h30, conférences amusantes et véridiques sur “les petites histoires de Couellan”: “la cougar”; “l’empoisonneuse”; “la guillotinée”; “le fils indigne”.

entrée 2€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.

Promenade dans les jardins du château, conférences amusantes et véridiques sur “les petites histoires de Couellan”.

Château de Couellan Château de Couellan, 22350, Guitté Guitté Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T20:00:00