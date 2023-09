Les petites histoires de Montparnasse – visite guidée insolite Catégorie d’Évènement: ile de france Les petites histoires de Montparnasse – visite guidée insolite, 1 octobre 2023, . Le dimanche 08 octobre 2023

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 01 octobre 2023

de 14h00 à 16h00

.Public adultes. A partir de 15 ans. payant 17€/pers Loin des circuits touristiques habituels, votre guide Mathias vous propose de vous faire découvrir un quartier bouillonnant, celui du Montparnasse, et de vous en livrer ses secrets. Au programme riche en anecdotes, la terrifiante affaire du « Vampire de Montparnasse », les péripéties de la pègre de Paris, l’arrivée massive des Bretons, le spectaculaire accident de train qui traversa les murs de la gare, ou encore les incroyables histoires des artistes qui ont animé le quartier durant les bien nommées « Années folles ». Cette visite est en effet une belle introduction à la découverte des « Montparnos », ces artistes de l’Ecole de Paris qui ont fait de la capitale, entre 1900 et 1960, le foyer international de la création artistique moderne : de Chagall à Picasso, de Soutine à Modigliani, Ossyp Zadkine, Giacometti mais aussi Hemingway, Apollinaire, sans oublier la muse émancipée des années folles, la célèbre Kiki de Montparnasse… Nous flânerons ainsi jusqu’à la mythique brasserie de la Closerie des Lilas en passant devant les ateliers des peintres évoqués précédemment, et traverserons le très étrange cimetière du Montparnasse pour y saluer quelques grands personnages. Une visite d’un Paris méconnu qui ne manque pas de surprises ! Paris 14eme. L’adresse exacte du rdv vous sera communiquée par mail une fois votre réservation effectuée sur le site de Sous Les Pavés Contact : https://www.sous-les-paves.com/produit/les-petites-histoires-de-montparnasse/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.sous-les-paves.com/produit/les-petites-histoires-de-montparnasse/

slp Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville latitude longitude 48.8405585582394,2.33653077672873

