de 10h30 à 11h00

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit Ouverture des réservations en ligne un mois avant l’évènement. C’est l’heure du conte des tout-petits à la bibliothèque ! Ce RDV mensuel des 0-3 ans a lieu le deuxième samedi de chaque mois, à 10h30. Bidouille, c’est notre petite mascotte orange, qui adore lire des histoires.

Avec ses bibliothécaires, Bidouille vous propose de découvrir des premiers albums, des imagiers, d’écouter des comptines et d’interpréter des jeux des doigts. Un samedi par mois, à 10h30, venez vous régaler de nos histoires. On ne le dira jamais assez, les livres, c’est bon pour les bébés ! RDV donc ce samedi 13 janvier ! Réservation obligatoire (nombre de places limité)

Afin de permettre au plus GRAND nombre de PETITS d’écouter nos histoires, un seul parent peut accompagner son ou ses enfants.

Et pour les grands frères et les grandes sœurs, Bidouille raconte aussi des histoires chaque 3ème mercredi du mois, à 17h (à partir de 4 ans). Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/les-petites-histoires-de-bidouille12

