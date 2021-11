Les petites géométries Mauléon-Licharre, 27 novembre 2021, Mauléon-Licharre.

Les petites géométries rue Arnaud de Maytie Salle paroissiale Mauléon-Licharre

2021-11-27 17:00:00 – 2021-11-27 17:30:00 rue Arnaud de Maytie Salle paroissiale

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

9 EUR Face à nous, deux identités au carré se mesurent à la complexité d’un tête à tête dans un échange animé. L’image et le geste remplacent la parole, et donnent à voir dans un jeu de variations cubiques et absurdes mille facettes du dialogue et des relations humaines.

A partir de 3 ans. Sans parole.

Face à nous, deux identités au carré se mesurent à la complexité d’un tête à tête dans un échange animé. L’image et le geste remplacent la parole, et donnent à voir dans un jeu de variations cubiques et absurdes mille facettes du dialogue et des relations humaines.

A partir de 3 ans. Sans parole.

+33 6 35 16 25 91

Face à nous, deux identités au carré se mesurent à la complexité d’un tête à tête dans un échange animé. L’image et le geste remplacent la parole, et donnent à voir dans un jeu de variations cubiques et absurdes mille facettes du dialogue et des relations humaines.

A partir de 3 ans. Sans parole.

Cie Juscomama

rue Arnaud de Maytie Salle paroissiale Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2021-11-03 par