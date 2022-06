Les petites géométries Istres, 16 novembre 2022, Istres.

Les petites géométries

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires Espace 233 Istres Bouches-du-Rhône Office de Tourisme d’Istres Provence Tourisme / Office de Tourisme d’IstresProvence Tourisme / Office de Tourisme d’IstresCEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre

2022-11-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-16

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre

Istres

Bouches-du-Rhône

Istres

3 5 Face à face, deux drôles d’individus s’observent. Leurs têtes emboitées dans une boîte noire dont les quatre faces d’ardoise deviennent un tableau animé, reflètent leurs émotions. Jeu masqué et théâtre d’objet s’associent avec virtuosité : à l’heure où le multimédia a conquis notre quotidien, le spectacle interroge sur la manière dont la technologie impacte nos identités et notre relation à l’image. Pleines de poésie et de délicatesse, ces variations cubiques emmènent nos enfants dans un étonnant voyage… à géométries variables !

Face à face, deux drôles d’individus s’observent. Leurs têtes emboitées dans une boîte noire dont les quatre faces d’ardoise deviennent un tableau animé, reflètent leurs émotions

+33 4 42 56 48 48

Face à face, deux drôles d’individus s’observent. Leurs têtes emboitées dans une boîte noire dont les quatre faces d’ardoise deviennent un tableau animé, reflètent leurs émotions. Jeu masqué et théâtre d’objet s’associent avec virtuosité : à l’heure où le multimédia a conquis notre quotidien, le spectacle interroge sur la manière dont la technologie impacte nos identités et notre relation à l’image. Pleines de poésie et de délicatesse, ces variations cubiques emmènent nos enfants dans un étonnant voyage… à géométries variables !

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres

dernière mise à jour : 2022-06-13 par Office de Tourisme d’Istres Provence Tourisme / Office de Tourisme d’IstresProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Istres