Ganges Hérault La Compagnie Juscomama présente : “Les Petites Géométries”, au Théâtre Albarède. Deux personnages portent chacun, en lieu et place de leur tête, une boîte noire. Un masque à quatre faces en ardoise, qui leur permet de dessiner à la craie graffitis, ébauche d’un ciel étoilé, d’une ville en noir et blanc ou d’un paysage coloré, qui se changent en visages..

A partir de 3 ans.

+33 4 67 73 15 62

