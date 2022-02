Les petites géométries – Cie Juscomama maison Folie Wazemmes, 2 avril 2022, Lille.

Les petites géométries – Cie Juscomama

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à maison Folie Wazemmes

**A partir de 3 ans** Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent. La tête emboîtée dans des cubes noirs, elles font défiler sous leur craie un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré ou des visages aux multiples émotions… Entre jeu masqué et théâtre d’objet, c’est toute une histoire qui se dessine, se devine et parfois s’efface, pour mieux s’inventer. Un voyage surréaliste et poétique destiné aux tout-petits. _Conception Justine Macadoux et Coralie Maniez_ _Interprétation Justine Macadoux et Coralie Maniez, Elisabetta Spaggiari et Jessica Hinds (en alternance)_ _Création son Antoine Aubry création_ _Lumière Mickaël Philis et Jean-Luc Chanonat_ _Regard extérieur Benjamin Villemagne_ **Billetterie en ligne :** [[https://billetterie-spectacles.lille.fr](https://billetterie-spectacles.lille.fr)](https://billetterie-spectacles.lille.fr) Plus d’informations : Maison Folie Wazemmes, 70 rue des Sarrazins, 59000 Lille 0320782023 **Dans le cadre du Festival Maxi’Mômes, du 30 mars au 9 avril, dans les maisons Folie Wazemmes et Moulins.**

Théâtre animé et masqué pour les enfants et leur famille.

maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T16:35:00;2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T11:35:00