Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan, Nièvre Les Petites Fugues – Rencontre Denis Lachaud Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan Catégories d’évènement: Alligny-en-Morvan

Nièvre

Les Petites Fugues – Rencontre Denis Lachaud Alligny-en-Morvan, 19 novembre 2021, Alligny-en-Morvan. Les Petites Fugues – Rencontre Denis Lachaud Alligny-en-Morvan

2021-11-19 19:30:00 – 2021-11-19 21:30:00

Alligny-en-Morvan Nièvre Alligny-en-Morvan EUR Le Festival Les Petites Fugues est de retour pour une 20e édition !

Le musée aura le plaisir d’accueillir Denis LACHAUD, romancier, auteur de théâtre, metteur en scène et comédien.

Au programme :

Représentation de la pièce de théâtre « L’Archipel » par la Compagnie « En attendant… » suivi d’un échange avec Denis Lachaud et la Cie. accueil@museedesnourrices.fr +33 3 86 78 44 05 Le Festival Les Petites Fugues est de retour pour une 20e édition !

Le musée aura le plaisir d’accueillir Denis LACHAUD, romancier, auteur de théâtre, metteur en scène et comédien.

Au programme :

Représentation de la pièce de théâtre « L’Archipel » par la Compagnie « En attendant… » suivi d’un échange avec Denis Lachaud et la Cie. Alligny-en-Morvan

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Alligny-en-Morvan, Nièvre Autres Lieu Alligny-en-Morvan Adresse Ville Alligny-en-Morvan lieuville Alligny-en-Morvan