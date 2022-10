« Les petites fugues » : Rencontre avec l’auteur Julien Sansonnens Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura Novembre, c’est le mois des Petites Fugues, le festival littéraire à ne pas manquer ! Une vingtaine d’écrivains francophones sont invités à sillonner durant quinze jours la Bourgogne-Franche-Comté à la rencontre du public. C’est un festival qui privilégie les échanges, la lecture, le dialogue, et qui crée surtout des liens entre les auteurs, le territoire et les lecteurs. La médiathèque Arcade de Morez recevra le mardi 22 novembre à 18h30 l’écrivain Julien Sansonnens. Que vous ayez lu ou non ses romans, Septembre éternel, L’enfant aux étoiles, Quatre années du chien Beluga, … vous êtes tous et toutes les bienvenus à cette rencontre enrichissante et conviviale. La rencontre se terminera avec un temps de dédicace et discussion avec l’auteur, accompagné d’un verre de l’amitié. Toutes les informations sur www.mediathequearcade.fr et sur www.lespetitesfugues.fr mediatheque@arcade-cchj.fr +33 3 84 33 38 92 https://www.mediathequearcade.fr/ rue Lamartine Médiathèque Hauts de Bienne

