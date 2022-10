Les Petites Fugues – Rencontre avec Dima Abdallah La Cluse-et-Mijoux La Cluse-et-Mijoux Catégories d’évènement: Doubs

Doubs La Cluse-et-Mijoux EUR 0 0 Proposée par la bibliothèque de La Cluse et Mijoux, dans le cadre des Petites Fugues.

Née au Liban, Dima Abdallah vit en France. Mauvaises Herbes, son premier roman, chez Sabine Wespieser (2020), a été très remarqué et primé de nombreuses fois. Bleu Nuit, son nouveau livre confirme l’intensité et la singularité de son talent. Un livre d’une puissante humanité. bib.lacluseetmijoux@wanadoo.fr +33 3 81 69 48 60 Bibliothèque Municipale 15 le Frambourg La Cluse-et-Mijoux

