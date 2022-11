Les petites fugues. Festival littéraire itinérant

Les petites fugues. Festival littéraire itinérant, 24 novembre 2022, . Les petites fugues. Festival littéraire itinérant



2022-11-24 18:30:00 – 2022-11-24 23:00:00 Les petites fugues, festival littéraire itinérant. Présence de l’auteur Jean-Hugues Oppel, le jeudi 24 novembre à 18h30. dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville