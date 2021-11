Les petites fugues : Dona Loup Fontaine-lès-Luxeuil, 17 novembre 2021, Fontaine-lès-Luxeuil.

Les petites fugues : Dona Loup Place de la République Médiathèque Fontaine-lès-Luxeuil

2021-11-17 – 2021-11-17 Place de la République Médiathèque

Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône Fontaine-lès-Luxeuil

Née à Genève, Douna Loup a grandi dans la Drôme, a travaillé à Madagascar et vit désormais à Nantes.

Son premier livre, Mopaya (L’Harmattan, 2010) est le récit d’une traversée du Congo à la Suisse. Aux éditions Mercure de France, elle publie, la même année, L’Embrasure, un roman initiatique récompensé par de nombreux prix, dans lequel elle déploie une langue poétique et sensuelle. Suivent chez le même éditeur Les Lignes de ta paume (2012) et L’Oragé (2015).

Douna Loup écrit en outre des textes pour le théâtre jeune public, comme Ventrosoleil (Les Sans-Éditions, 2014) porté à la scène à Genève et Mon chien-dieu (Les Solitaires Intempestifs, 2016). En 2019, elle rejoint les éditions Zoé et publie Déployer, sept livrets à lire dans un ordre aléatoire. Ce sont les vies d’Elly, mère et amoureuse, femme aux multiples vérités.

Son dernier roman, Les Printemps sauvages (avril 2021) raconte la nature et le nécessaire ré-ensauvagement de nos modes de vie et d’existence : odeurs, matières, couleurs, tous les sens sont aux aguets pour saisir la beauté du monde. Avec l’illustratrice Justine Saint-Lo, elle vient de faire paraître, aux éditions Marabout, une BD intitulée L’Affaire Clitoris (mai 2021).

Place de la République Médiathèque Fontaine-lès-Luxeuil

dernière mise à jour : 2021-11-02 par