Le vendredi 03 février 2023

de 20h00 à 21h20

. payant

Le Journal de mon jardin, entre jardin anglais et jardin à la française. Mélodies et chansons autour des fleurs et jardins illustrés par des extraits du journal de Vita Sackville-West.

Entre jardin anglais et jardin à la française,Mélodies et chansons autour des fleurs et jardins illustrés par des extraits du journal de Vita Sackville-West.Nous sommes tous à la recherche d’un lieu, rassurant, protecteur et propice à notre épanouissement.

Un lieu où nous pouvons laisser transparaître nos émotions, un lieu à la fois familier et riche en découvertes.

Jules Renard dans son journal disait « Je jardine dans mon âme » et Shakespeare pensait « Notre corps est notre jardin et notre volonté est le jardinier ».

Lorsque Vita Sackville-West écrit Le Journal de mon jardin elle vit une liaison avec Virginia Woolf qui l’interdit de littérature, elle va se réfugier dans la nature et en faire le sujet principal de son journal, comment représenter plus réellement et symboliquement le fameux jardin secret que chacun revendique.

Cette œuvre est une mise en abîme parfaite, un jardin dans le jardin, Vita va suivre les conseils du Candide de Voltaire et cultiver son jardin dans tous les sens du terme.

Venez écouter nos évocations de fleurs, nature et jardins de Paris et d’ailleurs.

Nous vous invitons dans nos jardins divers. Nos compositeurs ont la main verte assurément. le 3 février 2023 -20h

Avec Héloïse Koempgen, Lucia Zarcone, Christophe Crapez, Alain Patiès.

Le studio Raspail ayant fermé ses portes, c’est dans un nouveau théâtre que nous vous donnons rendez-vous.

Espace Bravo

Salle de Loges

14-18 Rue de La Tour Des Dames, 75009 Paris

Métro : Trinité / Saint Lazare / Pigalle

Prix des places 10 €

Centre Paris Anim’ Jacques Bravo 14-18 rue de la Tour des Dames 75009 Paris

Julien Schwartz Le Journal de Mon Jardin