Musée Industriel de la Corderie Vallois, le mercredi 3 novembre à 10:30

Par les Rémouleurs d’histoire Le rendez-vous « contes » est de retour à la Corderie. C’est un arbre à tiroirs qui raconte des histoires. Des secrets du bout du monde qui mènent, mènent la ronde…Dans cet arbre à tiroirs, j’y ai mis mes histoires, des secrets du bout du monde, des chansons pour faire la ronde. Jeudi 3 novembre à 10h30

Durée : 45 mn / Tarif : 3€ / A partir de 3 ans / sur inscriptions

Musée Industriel de la Corderie Vallois 185 Rte de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

2021-11-03T10:30:00 2021-11-03T11:30:00

