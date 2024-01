LES PETITES DISCUSSIONS D’ART DU CAFÉ DES MINOTIERS À LA MINOTERIE Gardouch, vendredi 9 février 2024.

L’art, on en parle ou pas ?

L’art contemporain, vous aimez regarder mais vous n’y comprenez rien ?

– « Ça ne m’intéresse pas et c’est élitiste ! »

– « Mon enfant de 6 ans pourrait le faire, ou moi ! »

– « Le véritable art est celui de la Renaissance ! »

Médiatrice culturelle et guide conférencière depuis plus de dix ans dans différentes institutions culturelles, festivals, biennales ou musées, intervenante dans l’éducation nationale, Urielle Hug vous convie à des discussions autour de l’art en toute convivialité et simplicité.

Après une petite conférence introductive, on ouvrira les échanges autour d’un ou plusieurs supports visuels, en fonction de la conversation.

Pour ce premier rendez-vous, Urielle nous proposera une œuvre moderne et une œuvre contemporaine. A l’avenir, nous pourrons réfléchir ensemble aux supports visuels : des œuvres dont vous avez envie de parler, qui vous exaspèrent, vous hantent ou encore vous turlupinent de questions ! Urielle ne répondra pas à toutes les interrogations, mais ensemble nous irons loin !

Participation gratuite et sans inscription .

16 Quai Riquet

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:30:00

fin : 2024-02-09 20:00:00



