Saint Pierre des Marins – Bénédiction de la mer Les Petites Dalles, 6 août 2023, Saint-Martin-aux-Buneaux.

A 10h30, Messe pour la Saint Pierre des Marins à l’église de Saint Martin aux Buneaux.

Bénédiction de la mer pour tous à 16h00 sur la plage des Petites Dalles.

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 . .

Les Petites Dalles

Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie



At 10:30 a.m., Mass for the Saint Pierre des Marins at the church of Saint Martin aux Buneaux.

Blessing of the sea for all at 16:00 on the beach of Petites Dalles

A las 10.30 h, misa por San Pedro de los Marineros en la iglesia de Saint Martin aux Buneaux.

Bendición del mar para todos a las 16:00 en la playa de Petites Dalles

Um 10:30 Uhr Messe zum Tag des Heiligen Petrus der Seeleute in der Kirche von Saint Martin aux Buneaux.

Segen des Meeres für alle um 16.00 Uhr am Strand von Petites Dalles

Mise à jour le 2023-02-07 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité