Yport Seine-Maritime Au départ du bord de mer, partez à travers les rues et chemins des Petites Dalles, à la rencontre des personnalités qui ont fait de ce village de pêcheurs et agriculteurs un lieu de villégiature familiale.

D’où vient ce nom des Petites Dalles ? Pourquoi ces maisons appelées « chalets » ?

Embarquez à la pêche aux H/histoires ! Durée approximative : 1h30

Distance : 5 km Visite offerte par la Fédération des Guides de Normandie, dans le cadre de l’opération « Normandie, suivez le guide ! », soutenue par la région Normandie. Rdv à 10h au parking de la plage, Les Petites Dalles. Au départ du bord de mer, partez à travers les rues et chemins des Petites Dalles, à la rencontre des personnalités qui ont fait de ce village de pêcheurs et agriculteurs un lieu de villégiature familiale.

