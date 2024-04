Les petites conférences : c’est quoi la dignité humaine ? Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève, mercredi 8 mai 2024.

Les petites conférences : c’est quoi la dignité humaine ? Le 8 mai 2024, en collaboration avec l’association proPhilo, le musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge propose une visite et une discussion philosophique pour les enfants. Mercredi 8 mai, 14h00 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Enfant: CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-08T14:00:00+02:00 – 2024-05-08T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-08T14:00:00+02:00 – 2024-05-08T15:30:00+02:00

Dans le cadre de notre nouveau programme des petites conférences à l’intention du jeune public, nous vous proposons ce printemps un cycle spécial de visites et dialogues philosophiques en collaboration avec l’association proPhilo.

Pour répondre ensemble à la question : « C’est quoi la dignité humaine ? » Les enfants partageront un moment de découverte dans l’exposition « L’Aventure humanitaire » encadré par une guide.

Isabelle et Giorgia, les deux animatrices de proPhilo, guideront alors la discussion des enfants à travers un questionnement mobilisant la pensée, propre à la démarche de recherche philosophique.

La première rencontre aura lieu au musée le mercredi 8 mai 2024, journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Un gouter pour les enfants sera offert après la discussion.

— 14h-15h30

— 20 enfants maximum

— 8-12 ans

— 10 CHF

— En français

— Pour enfants uniquement

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Avenue de la Paix 17, 1202 Genève Genève 1209 +41 22 748 95 25 https://www.redcrossmuseum.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://shop.redcrossmuseum.ch/selection/timeslotpass?productId=10229172129880>mStepTracking=true&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-international-croix-rouge-croissant-rouge/

Karl Hauer, Nous voulons vivre en bonne santé. Une bonne alimentation, du sport, et des promenades. Servir, aider. Autriche, sd. MICR