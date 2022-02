Les Petites boîtes à musique Médiathèque André Malraux, 21 mai 2022, Tourcoing.

Les Petites boîtes à musique

Médiathèque André Malraux, le samedi 21 mai à 10:30

Les Petites boîtes à musique vous emmènent dans les plaines du Far West à la rencontre des cowboys et des indiens ! Hi Ha !!!!

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents.

Les Petites boîtes à musique vous emmènent dans les plaines du Far West à la rencontre des cowboys et des indiens ! Hi Ha !!!!

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:30:00 2022-05-21T11:00:00