Les petites bobines Monsempron-Libos, 21 mai 2022, Monsempron-Libos.

Les petites bobines Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos

2022-05-21 16:30:00 – 2022-05-21 Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty

Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

EUR 0 0 Les petites bobines c’est quoi ? Un temps de convivialité et de partage, un temps de projection des films réalisés par les enfants du territoire (et d’ailleurs) durant l’année scolaire (ou pas), un temps essentiel de l’apprentissage des images animées et du savoir-faire par l’enfant et les encadrants, un temps unique dans le département.

16h30 : goûter offert devant le cinéma

17h00 : projection gratuite des films réalisés par les enfants.

Un temps de convivialité et de partage, un temps de projection des films réalisés par les enfants du territoire (et d’ailleurs) durant l’année scolaire (ou pas).

16h30 : goûter offert devant le cinéma

17h00 : projection gratuite des films réalisés par les enfants.

+33 5 53 71 59 20

Les petites bobines c’est quoi ? Un temps de convivialité et de partage, un temps de projection des films réalisés par les enfants du territoire (et d’ailleurs) durant l’année scolaire (ou pas), un temps essentiel de l’apprentissage des images animées et du savoir-faire par l’enfant et les encadrants, un temps unique dans le département.

16h30 : goûter offert devant le cinéma

17h00 : projection gratuite des films réalisés par les enfants.

bobines

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos

dernière mise à jour : 2022-04-27 par