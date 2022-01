Les petites bêtes : un cherche et trouve vivant ! Parc de découverte Cap Loire Montjean-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Les petites bêtes : un cherche et trouve vivant !

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai

Animation à 16h Durée : 1h Cette animation conduit les enfants dans le monde des fourmis, araignées, vers de terre, escargots ou autres animaux minuscules. Qu’elles soient dans la terre, sur une fleur ou sous l’eau, ces petites bêtes mènent une vie passionnante. Boîte loupe à la main partez à la recherche de ce tout petit peuple. Avec un peu de patience, des rencontres enrichissantes feront oublier phobies et autres idées reçues.

Places limitées. Sur réservation. Animation familiale adaptée aux enfants à partir de 4 ans. Tarifs : 7€.

Parc de découverte Cap Loire
20, Rue d'Anjou 49570 Montjean-sur-Loire

2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T17:00:00

