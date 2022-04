Les petites bêtes du sol Plougrescant, 21 avril 2022, Plougrescant.

Les petites bêtes du sol Gouermel Devant le centre de loisir Plougrescant

2022-04-21 – 2022-04-21 Gouermel Devant le centre de loisir

Plougrescant Côtes d’Armor

Et si nous allions explorer sous nos pieds, les mystères de la terre ? Un monde plein de vie nous attends. Les mains dans la terre, on touche, on observe, on compte le nombre de pattes, on s’interroge…

Et si nous allions explorer sous nos pieds, les mystères de la terre ? Un monde plein de vie nous attends. Les mains dans la terre, on touche, on observe, on compte le nombre de pattes, on s’interroge…

Gouermel Devant le centre de loisir Plougrescant

dernière mise à jour : 2022-04-20 par