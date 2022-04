Les petites bêtes du compost Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Les petites bêtes du compost Maison de la nature et de l’arbre, 23 avril 2022, Meudon. Les petites bêtes du compost

Maison de la nature et de l’arbre, le samedi 23 avril à 14:00

Atelier gratuit pour la famille.

Atelier en accès libre et en continu. Nombre de place limité.

Vers de terre, cloporte, collemboles, cétoines… Ça s’agite dans le compost ! En complément de l’atelier compostage, vous verrez quels animaux votre composteur pourrait héberger. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Maison de la nature et de l'arbre Adresse 14 ruelle des ménagères, Meudon Ville Meudon lieuville Maison de la nature et de l'arbre Meudon Departement Hauts-de-Seine

Maison de la nature et de l'arbre Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Les petites bêtes du compost Maison de la nature et de l’arbre 2022-04-23 was last modified: by Les petites bêtes du compost Maison de la nature et de l’arbre Maison de la nature et de l'arbre 23 avril 2022 Maison de la nature et de l'arbre Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine