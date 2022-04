LES PETITES BÊTES DES ROCHERS, 28 avril 2022, .

LES PETITES BÊTES DES ROCHERS

2022-04-28 – 2022-04-28

Partagez un temps dans la nature entre parents et enfants !

Quand la mer se retire, elle nous dévoile tout un univers. Épuisettes et seaux en main, allons sur les rochers dénicher les berniques, les étoiles de mer et les différents crabes.

Spécialement pour les 4/10 ans.

Le lieu de rdv est donné après l’inscription sur le site d’Hirondelle via la billetterie Helloasso.

Sortie proposée par l’association Hirondelle.

