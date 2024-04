Les petites bêtes des rochers 44210 Pornic, France Pays de la Loire Pornic, mercredi 24 avril 2024.

Les petites bêtes des rochers
Mercredi 24 avril, 10h00
44210 Pornic, France
Sortie nature en famille, conseillée à partir de 4 ans
7 euros/participant, Inscription obligatoire

Quand la mer se retire, elle nous dévoile tout un univers. Épuisettes et seaux en main, de flaque en flaque, allons sur les rochers dénicher les berniques, les gibbules, les anémones, les gobies et les différents crabes. Le réveil des oiseaux au printempsSortie familles. Partagez un temps de complicité dans la nature entre petits et grands !

