Les petites bêtes de l’estran

2022-08-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-29 Découverte de la faune qui peuple l’estran. Celle-ci s’est adaptée à un milieu hostile qui sera décrypté tout le long de la balade et au cours d’une petite pêche récréative.

Réservation obligatoire auprès de l’association AVRIL.

RDV parking de l'Ermitage.

