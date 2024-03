Les petites bêtes de l’eau Lussat, mercredi 17 avril 2024.

Les petites bêtes de l’eau Lussat Creuse

On observe, on trie dans des petites boites, on apprend à respecter et à aimer. Activités ludiques de découverte des insectes, mollusques et têtards pour les tout-petits, au bord de l’eau.

Prévoir une tenue adaptée à la météo (bottes non nécessaires).

Pour les enfants de 3 à 6 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17

fin : 2024-04-17

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine rn-etang-landes@creuse.fr

