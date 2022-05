Les petites bêtes de la rivière Yzeron Yzeron Catégories d’évènement: Rhône

Yzeron

Les petites bêtes de la rivière Yzeron, 21 mai 2022, Yzeron. Les petites bêtes de la rivière Yzeron

2022-05-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-21 16:00:00 16:00:00

Yzeron Rhône Yzeron EUR Découvrons les écrevisses, gammares, larves de libellules qui vivent en milieu aquatique. Laissez-vous surprendre par la richesse de la biodiversité. s-ortie@mailo.com +33 6 58 16 01 67 https://www.s-ortie.fr/ Yzeron

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Yzeron Autres Lieu Yzeron Adresse Ville Yzeron lieuville Yzeron Departement Rhône

Yzeron Yzeron Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeron/

Les petites bêtes de la rivière Yzeron 2022-05-21 was last modified: by Les petites bêtes de la rivière Yzeron Yzeron 21 mai 2022 rhône Yzeron

Yzeron Rhône