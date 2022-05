Les petites bêtes de la prairie Fouchy, 11 juin 2022, Fouchy.

Les petites bêtes de la prairie Fouchy

2022-06-11 – 2022-06-11

Fouchy Bas-Rhin Fouchy

EUR Filet à papillon en main, partez à la découverte des petites bêtes de la prairie. Rencontrez des papillons diurnes comme la Petite tortue, le Paon du jour, le Tabac d’Espagne et bien d’autres encore !

Grâce à nos partenaires de la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale venez lors de cet Atelier découverte faire la différence entre histoires et fausses idées et découvrir toutes les vérités.

+33 7 85 91 42 36

Fouchy

