LES PETITES BÊTES DE LA MARE Cordemais Cordemais Catégories d’évènement: Cordemais

Loire-Atlantique

LES PETITES BÊTES DE LA MARE Cordemais, 25 juillet 2022, Cordemais. LES PETITES BÊTES DE LA MARE

Plan d’eau de la Côte Cordemais Loire-Atlantique

2022-07-25 – 2022-07-25 Cordemais

Loire-Atlantique Tarif 6€ adulte / 4€ enfant.

Pêche à l’épuisette à la rencontre des habitants de la mare. En famille, bottes aux pieds, vous pêcherez, observerez et apprendrez à connaître le monde caché de la vie d’une marre. +33 2 40 57 71 80 http://estuarium@sfr.fr/ Tarif 6€ adulte / 4€ enfant.

Pêche à l’épuisette à la rencontre des habitants de la mare. En famille, bottes aux pieds, vous pêcherez, observerez et apprendrez à connaître le monde caché de la vie d’une marre. Cordemais

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Cordemais, Loire-Atlantique Autres Lieu Cordemais Adresse Plan d'eau de la Côte Cordemais Loire-Atlantique Ville Cordemais lieuville Cordemais Departement Loire-Atlantique

Cordemais Cordemais Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cordemais/

LES PETITES BÊTES DE LA MARE Cordemais 2022-07-25 was last modified: by LES PETITES BÊTES DE LA MARE Cordemais Cordemais 25 juillet 2022 Plan d'eau de La Côte Cordemais Loire-Atlantique

Cordemais Loire-Atlantique