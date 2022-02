les petites bêtes Brouains Brouains Catégories d’évènement: Brouains

Manche

les petites bêtes Brouains, 27 avril 2022, Brouains. les petites bêtes Brouains

2022-04-27 14:30:00 – 2022-04-27 16:00:00

Brouains Manche C’est parti pour une pêche d’invertébrés en rivière à la découverte de la vie des cours d’eau de la Sée. A l’aide d’une boite loupe et des clés d’interprétation, apprends à reconnaître les p’tites bêtes de la rivière (prévoir bottes et vêtements de pluie). C’est parti pour une pêche d’invertébrés en rivière à la découverte de la vie des cours d’eau de la Sée. A l’aide d’une boite loupe et des clés d’interprétation, apprends à reconnaître les p’tites bêtes de la rivière (prévoir bottes et vêtements de… C’est parti pour une pêche d’invertébrés en rivière à la découverte de la vie des cours d’eau de la Sée. A l’aide d’une boite loupe et des clés d’interprétation, apprends à reconnaître les p’tites bêtes de la rivière (prévoir bottes et vêtements de pluie). Brouains

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Brouains, Manche Autres Lieu Brouains Adresse Ville Brouains lieuville Brouains Departement Manche

Brouains Brouains Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brouains/

les petites bêtes Brouains 2022-04-27 was last modified: by les petites bêtes Brouains Brouains 27 avril 2022 Brouains manche

Brouains Manche