Les petites bêtes

Les petites bêtes, 31 août 2022, . Les petites bêtes

2022-08-31 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-31 16:00:00 16:00:00 C’est parti pour une pêche d’invertébrés en rivière à la découverte de la vie des cours d’eau de la Sée. A l’aide d’une boite loupe et des clés d’interprétation, apprends à reconnaître les p’tites bêtes de la rivière (prévoir bottes et vêtements de… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville