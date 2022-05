Les petites balades du soir, 5 mai 2022, .

Les petites balades du soir

2022-05-05 18:45:00 – 2022-05-05

L’association Vélisol’ propose deux virées semi-nocturnes à vélo pour découvrir Caen sous un autre jour.Départs à 18h45 devant la Maison du VéloFin de la balade à 20h30Jeudi 5 mai : Caen et sa libération

Une balade à vélo pour (re)découvrir petites et grande histoire.Jeudi 12 mai : Caen et ses coins de verdure

Une balade buccolique pour découvrir les grands et petits jardins caennais.Inscriptions

Inscriptions en ligne sur https://velisol.garradin.eu/p/reservations/

Si vous souhaitez annuler votre participation à une des balades, contactez la Maison du Vélo par mail ou par téléphone !

Cet événement est proposé dans le cadre de Mai à vélo et à pied organisé par la Ville de Caen, Vélisol’ et d’autres partenaires associatifs.

dernière mise à jour : 2022-04-29 par