Les pétasses ridicules La Laurentia Orléanaise Orléans, vendredi 14 juin 2024.

Les pétasses ridicules Plongez dans un mélange de la demande en mariage de Tchekov, des précieuses ridicules de Molière et d’autres surprises ! Ambiance années 80 dans une boîte de nuit. Rires et talents amateurs assurés ! Vendredi 14 juin, 20h30 La Laurentia Orléanaise Billetterie en ligne/sur place : 6€

Une création mélange de la demande en mariage de Tchekov, des précieuses ridicules de Molière et bien d’autres surprises! Le tout dans une boîte de nuit des années 80 !!! Rires et bonne humeur garanties avec des acteurs amateurs de talent !

Retrouvez nos troupe le vendredi 14 juin à 20 heures 30

Ouverture 30 minutes avant : 20 heures

Prix des places : 6€.

Nouveautés cette année : Vous êtes un fana de théâtre ? Nous lançons le pass 3 spectacles. Une occasion de profiter pleinement de notre programmation. Il suffit de choisir vos 3 spectacles et vous aurez automatiquement 10% de réduction.

La Laurentia Orléanaise 2 quater rue Basse d'Ingré 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

comédie boîte de nuit

