Harmonie De L’Estaque, le vendredi 4 mars à 19:00

Les pétales dans la semoule vont se produire à l’Estaque, ne ratez pas ce magnifique spectacle de splendides chansons qui raviront vos oreilles à coup sûr !!! Ces artistes très renommés se pareront de leurs plus beaux atours pour vous en mettre plein les yeux. Vous l’aurez donc compris c’est un spectacle qui s’écoute, qui se regarde et qu’il ne faut pas rater … [https://www.facebook.com/lespetalesdanslasemoule/](https://www.facebook.com/lespetalesdanslasemoule/) ♫♫♫ Harmonie De L’Estaque 38 rue Le Pelletier 13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-03-04T19:00:00 2022-03-04T21:30:00

