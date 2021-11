Aix-en-Provence La Mareschale Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Les Pétales dans la Semoule et son orchestre La Mareschale Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Chansons Françaises Humoristiques Proposé par Les Pétales dans la Semoule et son orchestre Entrée libre (sur réservation au 04 42 59 19 71) « Les Pétales dans la Semoule » sont deux grandes chanteuses, surtout Aurélie qui doit mesurer 1m75 mais Sarah, elle, danse mieux. Alors on peut dire que c’est un beau duo accompagné de « son orchestre », Manu qui joue de la guitare. A eux trois, ils retravaillent des chansons françaises et internationales afin de leurs donner un vrai sens. Sourires, peut-être même rires, larmichettes, frissons, stupéfaction et sincérité seront au rendez-vous de ce spectacle.

Gratuit sur réservation

