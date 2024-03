Les pestos de la nature cuisine sauvage, mais pas que ! Pause Abeilles Guiche, samedi 9 mars 2024.

Les pestos de la nature cuisine sauvage, mais pas que ! Pause Abeilles Guiche Pyrénées-Atlantiques

Défi Alimentation délicieuse et durable deux ateliers pour explorer une cuisine locale et de saison !

Pour ce premier atelier, une ode à la biodiversité sauvage et cultivée, savoureuse pour les humains et les abeilles… Un atelier de cuisine coopérative pour découvrir les saveurs de quelques plantes sauvages et de parties de légumes oubliées à savourer crues et croquantes à souhait.

Poursuivez le défi avec un second atelier le samedi 23 mars, Légumineuses atelier de cuisine nutritive et délicieuse ! L’idéal est de s’inscrire aux deux ateliers qui sont complémentaires, mais vous pouvez également ne participer qu’à un seul atelier si cela est plus confortable.

Nombre de places limité, sur inscription uniquement, pour adultes et enfants à partir de 7 ans. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-09 16:30:00

Pause Abeilles 136 chemin du lac

Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aude.b@artpiculture.org

