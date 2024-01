Les personnages féminins dans les mangas Médiathèque Violette Leduc Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 17h30 à 19h00

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 77 ans. gratuit

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, une rencontre animée par Marguerite Martine sur les personnages féminins dans les mangas, à destination des adolescents.

Féminisme et mangas. Marguerite Martine propose un échange autour des représentations de la femme dans les animés et les mangas et comment ces représentations peuvent influer sur les rapports entre hommes et femmes. Il se basera sur différents extraits vidéos de Naruto ou encore Sword art online, par exemple.

Marguerite Martine est auteur de poésie et de théâtre, professeur de français et d’imprévision auprès des adolescents. Passionné d’animation et de culture japonaise, il propose de questionner les représentations des femmes dans les animés à travers des échanges et discussions autour d’extraits vidéo.

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Réservations ouvertes à partir du mardi 6 février.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

