Les Perles du Baroque – Les soirées musicales de Valmousse Lambesc, 31 août 2021, Lambesc.

Les Perles du Baroque – Les soirées musicales de Valmousse 2021-08-31 19:30:00 – 2021-08-31 D572 Château de Valmousse

Lambesc Bouches-du-Rhône

Après le succès de son premier disque consacré aux maîtres classiques, la pianiste Alexanda Lescure nous entraîne au cœur de la musique tantôt flamboyante, tantôt spirituelle de l’Italien Domenico Scarlatti et de son contemporain, le Français Pancrace Royer. Entre baroque et classique, entre clavecin et piano, ce nouveau programme de concert pénètre au plus profond des pièces exubérantes et descriptives de Royer, digne héritier des Couperin et Rameau, mises en miroir avec quelques-unes des plus belles Sonates de Scarlatti. Alexandra a invité son complice de toujours, le narrateur Étienne Kippelen, à distiller quelques éléments musicaux, poétiques et stylistiques autour de ces pages injustement méconnues. Sur un ton ludique et intimiste, éclairages biographiques, exemples musicaux joués et anecdotes savoureuses ponctuent le concert, éclairant d’un jour nouveau l’interprétation pianistique.



Programme : L’Aimable, Les Tendres Sentiments, Le Vertigo, La Zaïde et La Marche des Scythes de Pancace Royer. Sonate K 6, Sonate K 35, Sonate K 109, Sonate K 213, Sonate K 144, Sonate K 175 de Domenico Scarlatti.

Récital de piano commenté : Scarlatti-Royer

