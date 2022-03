Les Pères Siffleurs Eymet, 2 avril 2022, Eymet.

Les Pères Siffleurs Espace culturel Avenue de La Bastide Eymet

2022-04-02 – 2022-04-02 Espace culturel Avenue de La Bastide

Eymet Dordogne

12 12 EUR Chanson française / Ska / Funk



Les Pères Siffleurs, dont les influences vont de Nietzsche à Enid Blyton en passant par Paco de Lucia, se sont formés en 2002. Motivés par l’attente fiévreuse du public français, ils reviennent à leurs premiers amours : le rock cuivré, la langue de Molière et la chasse à courre de la lamproie.



Le rock cuivré des Pères Siffleurs ce sont des textes ciselés dans la langue de Molière sur des musiques aux influences diverses (rock, ska, funk, swing) et toujours épicées . Festive, péchue, swing et généreuse, la musique des Pères Siffleurs est conviviale, elle donne envie de suivre son groove et de bouger la tête. Là ou ils passent la monotonie trépasse !

