Centre Commercial Atout Sud Rezé Loire-Atlantique, Nantes Les Pères-Noël de Nantes à Moto – au profit des Restos du Coeur

Nantes

Les Pères-Noël de Nantes à Moto – au profit des Restos du Coeur Centre Commercial Atout Sud, 19 décembre 2021, Rezé.

Horaire :

Gratuit : non Pour que tous les enfants aient le sourire lors des fêtes de fin d’année, l’association « Les Motards de l’Espoir » organise « Les Pères-Noël de Nantes à Moto » et collecte des jouets neufs pour les Restos du Coeur. Lors de l’opération 2019, ce sont 1200 jouets neufs qui ont été collectés. Dimanche 19 décembre 2021, les motard(e)s habillé(e)s en Père-Noël feront halte sur le parking du Leclerc Rezé Atout-Sud entre 12h15 et 15h. Des festivités sont prévues sur place à l’occasion de la 10e édition de ce grand événement solidaire. Que vous soyez motards ou non, rejoignez « Les Pères-Noël de Nantes à Moto » avec un jouet neuf. Plusieurs autres points de rencontre et de collecte sont possibles sur l’agglomération ce jour-là > Rendez-vous sur la page Facebook « Les Pères-Noël de Nantes à Moto » Centre Commercial Atout Sud adresse1} Trentemoult Rezé 44400 Trentemoult

