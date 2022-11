Les Pères Noël de Baudricourt Centre Paris Anim’ Baudricourt Paris Catégories d’évènement: île de France

Collecte de jeux, jouets et fournitures scolaires pour les enfants du Togo. Vous, parents ou enfants, qui avez des jeux, jouets ou des fournitures scolaires en bon état, devenez » Pères Noël » et venez les déposer au pied du sapin du centre Baudricourt. Ces cadeaux seront distribués aux enfants du Togo par l’association » BEL AVENIR DÉVELOPPEMENT – TOGO » !!! Merci de jouer le jeu ! Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 Paris Contact : https://ligueo.org 0145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/

