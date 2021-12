Herbignac Bd de Brière Herbignac, Loire-Atlantique Les pères et mères Noël à moto Bd de Brière Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Les pères et mères Noël à moto

Bd de Brière, le dimanche 12 décembre

Bd de Brière, le dimanche 12 décembre à 15:40

Organisée par Route 44 et ses Motard(e) s et Ateliers 1920 (Grand-Fougeray). La balade ouverte à tous motard(e) au départ de Nozay passera dans les rues de La Chapelle-des-Marais. Venez les saluer lors de ce moment joyeux et festif, au profit des enfants ! Les Motard(e) s distribuent des bonbons aux petits et moins petits lors de leur passage. Vous pouvez également apporter un cadeau (neuf ou en très bon état) lors de leur arrêt au préalable à Herbignac à 15 h 40, au profit du Secours Populaire.

