Les pères du désert Collège des Bernardins, 16 mars 2022, Paris.

Les pères du désert

Collège des Bernardins, le mercredi 16 mars à 19:00

Plongez, le temps d’une soirée, dans l’univers oriental et spirituel des Pères du Désert, et redécouvrez leur spiritualité empreinte de sagesse ! À l’occasion de la parution du livre Pères du désert aux éditions Première Partie, laissez-vous transporter au cœur de la sagesse des Pères du désert, à l’occasion d’une soirée festive ! Tables rondes, dégustations, concerts, animations, rencontres et temps d’échanges sous des tentes bédouines traditionnelles sont au programme de cette soirée, pour vous permettre de (re)découvrir la spiritualité pleine de sagesse des Pères du désert. Programme 19h : Ouverture 19h10 : Mot d’accueil Laurent Landete, directeur général du Collège des Bernardins et Pierre Chausse, président des éditions Première Partie 19h20 : Table ronde et présentation du livre « Père du Désert » Arthur Herlin, directeur des éditions Première Partie, Jean-Guilhem Xerri, psychanalyste et Laurent Landete, directeur du Collège des Bernardins 19h40 : Concert Battista Acquaviva, chant et cetera 20h05 : Table Ronde sur la méditation chrétienne Père Irénée Gribov et une sœur des Fraternités Monastiques de Jérusalem 20h30 : Soirée festive avec animation dégustations 21h00 : Chants a cappella L’Ensemble de la Cathédrale Sainte-Trinité, sous la direction de Marina Politova Pour aller plus loin Jean-Guilhem Xerri, Prenez soin de votre âme : Petit traité d’écologie intérieure, Cerf, 2021 Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/les-peres-du-desert

Art et Culture.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T19:00:00 2022-03-16T21:30:00