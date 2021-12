La Rochelle Médiathèque de Villeneuve les Salines Charente-Maritime, La Rochelle Les pérégrinations d’Octave, le voyageur des mots : Contes et danse par la Cie Coyotte Minute Médiathèque de Villeneuve les Salines La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Médiathèque de Villeneuve les Salines, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00 Dans la limite des places disponibles

En compagnie de son frère Octavio, Mr Octave, gardien de bibliothèque de père en fils, nous ouvre les portes de son sanctuaire, rempli de contes et légendes de Charente-Maritime Médiathèque de Villeneuve les Salines Place du 14 juillet 17000 Villeneuve les Salines La Rochelle Villeneuve Les Salines Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

