Roubaix Le Conservatoire de Roubaix Nord, Roubaix Les Percussionnistes de l’Orchestre National de Lille Le Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Les Percussionnistes de l’Orchestre National de Lille Le Conservatoire de Roubaix, 12 mars 2022, Roubaix. Les Percussionnistes de l’Orchestre National de Lille

Le Conservatoire de Roubaix, le samedi 12 mars 2022 à 20:00

Une journée autour de la percussion, avec les musiciens de l’Orchestre National de Lille. Partager, transmettre, créer et faire vibrer les instruments seront les ingrédients du menu percutant de cette journée intense. Laurent Fraiche (Timbalier Solo), Romain Robine (Percussion Solo), Aïko Miyamoto et Christophe Maréchal nous feront profiter de leurs qualités de musiciens et de pédagogues pendant la journée pour des classes de maîtres à destination des élèves des conservatoires et écoles de musique des Hauts de France. Les percussionnistes de l’Orchestre National de Lille auront le plaisir de vous proposer un programme éclectique pour un voyage rythmique de haut vol. Direction pédagogique : Brice Barois

Entrée 7/5 euros

sont invités par le Conservatoire de Roubaix Le Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Conservatoire de Roubaix Adresse 80 rue de Lille 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Le Conservatoire de Roubaix Roubaix