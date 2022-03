Les pépites ! Murat – Prieuré Sainte thérèse, 25 avril 2022, Murat.

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Murat – Prieuré Sainte thérèse

PRINTEMPS – LYCÉENS – 3 JOURNÉES PÉPITES ! Un séjour court pour viser plus loin, plus haut, plus profond ! Une journée en montagne, une journée sportive (canyoning !), une journée de formation. 1er soir : Accueil au Prieuré. Jour 1 – 1ère pépite Une journée de randonnée dans les monts du Cantal, guidée par un Accompagnateur Moyenne Montagne. Pique-nique, messe en extérieur, marche et grands espaces ! Soirée film au Prieuré. Jour 2 – 2ème pépite Activité sportive variable suivant les saisons (canyoning, canoë, escalade…). Et dîner cantalou pour reprendre des forces!… Soirée jeux. Jour 3 – 3ème pépite Parce que « vous n’avez pas les bases », une journée pour se former : Bible, vie chrétienne, catéchisme, théologie, philo… Temps d’enseignement et ateliers variés et interactifs pour chercher et s’interroger ensemble. Soirée spi. Jour 4 : fin du séjour Retour chez soi en fin de matinée. DU LUNDI 25 AVRIL AU SOIR AU VENDREDI 29 AVRIL 2022 AU MATIN.

90€

3 journées à Murat pour les lycéens

Murat – Prieuré Sainte thérèse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l’ermitage 15300 Murat France Murat Cantal



