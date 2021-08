Strasbourg Parc de l'Orangerie Bas-Rhin, Strasbourg Les pépites du Parc naturel urbain ILL RHIN entre Orangerie Wacken et Robertsau Parc de l’Orangerie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Les pépites du Parc naturel urbain ILL RHIN entre Orangerie Wacken et Robertsau Parc de l’Orangerie, 18 septembre 2021, Strasbourg. Les pépites du Parc naturel urbain ILL RHIN entre Orangerie Wacken et Robertsau

Parc de l’Orangerie, le samedi 18 septembre à 15:00

### Visite guidée du PNU ILL RHIN… A partir de l’Octroi de l’Orangerie, en douze stations, partageons les pépites d’un parcours patrimonial entre l’Orangerie, le Wacken et le Sud de la Robertsau… Cette visite guidée a été conçue par les acteurs du PNU ILL RHIN, elle vous permet de découvrir, entre ville et nature, l’histoire d’une douzaine de sites peu connus de Strasbourg, entre l’Octroi de l’Orangerie, la Wasserzoll, Arte, l’Ile Ste Hélène, la Cité Ungemach, le barrage à aiguille, jusqu’au cimetière Saint-Louis, Apollonia et le Lieu d’Europe. Conçue aussi en audioguide vous pourrez ainsi la refaire en toute autonomie… Audioguide accessible sur : [https://izi.travel/fr/0246-les-pepites-du-parc-naturel-urbain-ill-rhin/fr](https://izi.travel/fr/0246-les-pepites-du-parc-naturel-urbain-ill-rhin/fr)

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Parc de l'Orangerie Adresse Avenue de l'Europe, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Parc de l'Orangerie Strasbourg