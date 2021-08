Strasbourg Parc des Romains Bas-Rhin, Strasbourg Les pépites du Parc naturel urbain ILL BRUCHE entre Koenigshoffen et la Montagne Verte Parc des Romains Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Parc des Romains, le samedi 18 septembre à 10:00

### Rendez-vous à la station de tram F « Parc des Romains », pour cette visite guidée conçue par PNU ILL BRUCHE. Vous irez jusqu’au couvent des Capucins et reviendrez par la Tour du Schloessel. Elle vous permettra de découvrir, entre ville et nature, l’histoire d’une vingtaine de sites peu connus de Strasbourg, entre les jardins de Saint-Gall, le camping, l’héritage du brasseur Gruber, les prairies, le couvent des Capucins, le Muhlbach de Koenigshoffen, avec un retour par le jardin du Schloessel et son céfé merveilleux ! Conçue aussi en audioguide vous pourrez ainsi la refaire en toute autonomie…

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00

